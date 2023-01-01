У Черняевского леса в Перми утром 25 мая вспыхнул пожар Поделиться Твитнуть

фото из тг-канала ГУ МЧС по Пермскому краю

В четверг, 25 мая, в 6.14 в ГУ МЧС по Пермскому краю поступило сообщение о загорании сухой травы на ш. Космонавтов в Перми. Судя по фото, горение происходило в районе Черняевского леса.

На тушение выехали четыре пожарных, привлекалась одна единица техники.

По прибытии к месту пожарно-спасательного подразделения было установлено, что на открытой территории площадью 5 кв. м горит мусор.

Пожар удалось ликвидировать в 6:25.

Причина возгорания устанавливается.

Ранее сообщалось, что с 25 по 29 мая в Прикамье будет наблюдаться высокая и чрезвычайная пожарная опасность. В территориях, где установлен особый противопожарный режим, запрещены палы растительности, сжигание мусора и сухой травы, а также разведение костров и посещение леса.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.