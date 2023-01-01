С 25 по 29 мая в Прикамье ожидается высокая и чрезвычайная пожарная опасность В 18 округах действует особый противопожарный режим Поделиться Твитнуть

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Как сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю, с 25 по 29 мая в большинстве районов Пермского края ожидается высокая (4 класс) и чрезвычайная (5 класс) пожарная опасность.

В связи с низкой влажностью, высокой температурой и ветром спасатели просят жителей быть предельно аккуратными при разведении костров, топке печей в банях, разведении открытого огня в парках и на сельхозугодиях.

Природные пожары, как правило, представляют угрозу садоводческим товариществам, населённым пунктам и объектам экономики.

В случае обнаружения пожара необходимо немедленно сообщить в пожарную охрану по номеру «101» (для звонка с мобильного телефона), со стационарного телефона — «01».

Главное управление МЧС по Пермскому краю также напоминает, в настоящее время особый противопожарный режим действует в Кизеловском, Горнозаводском, Красновишерском, Соликамском, Чердынском, Березниковском Чайковском, Суксунском, Осинском городских округах и Александровском, Гайнском, Губахинском, Кочевском, Косинском, Кудымкарском, Юрлинском, Юсьвинском, Ординском муниципальных округах.

В условиях особого противопожарного режима палы растительности, сжигание мусора и сухой травы, а также разведение костров и посещение леса запрещаются.

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