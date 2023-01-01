Максим Артамонов Gayazovs Brothers станет хедлайнером Всероссийской студенческой весны в Перми Концерт состоится 28 мая Поделиться Твитнуть

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На фестивале «Российская студенческая весна», который состоится в Перми 28 мая, хедлайнером станет группа Gayazovs Brothers. Концерт состоится 28 мая на эспланаде перед «Театром-Театром». Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.



Российская музыкальная группа Gayazovs Brothers состоит из двух братьев — Тимура и Ильяса Гаязовых. В Перми они исполнят свои хиты «Плачь, но танцуй» и «Малиновая лада». Посетить выступление сможет любой желающий. Начало концерта в 20:00.



Генеральная репетиция Всероссийской студвесны состоится 25 мая на площадке у «Театра-Театра» в 21:30. Туда можно зайти с улицы через металлоискатель. Затем в течение четырёх дней, с 27 по 30 мая, перед «Театром-Театром» будет работать фестивальный городок, на территории которого будут организованы креативные и образовательные пространства. Вечером каждого фестивального дня участников будут ожидать концерты музыкальных групп и DJ-сеты.



«Новый компаньон» уже писал о программе Всероссийской студенческой весны. В ней примут участие 3500 студентов из всех 89 субъектов Российской Федерации, ожидается прибытие 120 vip-гостей, в том числе членов жюри — известных деятелей культуры и образования.



По словам зампреда краевого правительства Алексея Черникова, общая стоимость проведения Всероссийской студенческой весны в Перми составит 300 млн руб. При этом 200 млн выделяет краевой бюджет, а 100 млн — федеральный.



Фестиваль проходит с 1992 года. Ежегодно в нём участвует около 1,5 млн студентов, представляющих более 1,2 тыс. образовательных организаций из всех регионов страны.



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