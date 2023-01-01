В Перми в Черняевском лесу закончен монтаж трёх входных групп и деревянного настила Завершить обустройство ООПТ планируется к концу 2023 года Поделиться Твитнуть

фото: телеграм-канал Алексея Дёмкина

В Черняевском лесу завершена укладка деревянного настила. Он установлен на переувлажнённых и заболоченных участках. Кроме того, смонтированы входные группы в районе ул. Братьев Игнатовых, у спортивного комплекса им. Сухарева, и по ул. 9 Мая. Также завершён монтаж освещения на первом участке со стороны ул. 9 Мая и проведена выемка грунта под грунтовые дорожки. Об этом сообщили в управлении по экологии и природопользованию администрации Перми.

Чиновники рассказали, что в настоящее время продолжается монтаж оставшихся входных групп, ведётся ремонт асфальтового покрытия по ул. 9 Мая (там на участке дороги пока засыпан только щебень) и стартовали работы по монтажу освещения ещё на двух отрезках.

Комплексное обустройство ООПТ «Черняевский лес» планируется реализовать до конца 2023 года.

Напомним, по проекту здесь предполагается обустройство велосипедных и беговых маршрутов, реновация трёх рекреационных зон («Золотые пески», детской площадки «Паутинка» и «Площадки ветеранов»), обустройство семи входных групп и навигации для удобства посетителей, организация системы видеонаблюдения (39 камер) и наружного освещения.

Ранее сообщалось, что в Перми Черняевский лес лишился земельного участка площадью 5,3 га.

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