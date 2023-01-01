Максим Артамонов Два претендента на пост главы Чернушки прошли конкурсный отбор В конце мая депутатам предстоит избрать руководителя муниципалитета Поделиться Твитнуть

Прокурор Чернушки Артём Трушков и начальник отдела развития сельского хозяйства администрации Чернушинского городского округа Андрей Мочалов, претендующие на пост главы муниципалитета, прошли конкурсный отбор. Об этом сообщает telegram-канал «На местах».

Комиссия рекомендовала их кандидатуры к рассмотрению на внеочередном заседании местной думы 31 мая.

Напомним, 15 мая завершился приём документов от кандидатов. Принять участие в конкурсе решили два кандидата — Артём Трушков и Андрей Мочалов. Конкурс-испытание состоялся 24 мая.

В конце марта депутаты Чернушинской думы приняли отставку главы округа Михаила Шестакова. Исполняющим обязанности главы на время конкурсных процедур стала заместитель главы городского округа Елена Омелина.

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