Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Перми планируют создать новый музей Его первым экспонатом станет самолёт военных лет Поделиться Твитнуть

Энтузиасты планируют перевезти в Пермь и восстановить поднятый из вод Чёрного моря Ил-2. Сейчас волонтёры занимаются определением места, где он может быть установлен. По словам специалистов, удастся восстановить мотор, шасси, откидывающиеся крылья и другие детали самолёта.

Этот экспонат станет первым в планируемом музее находок, совершённых пермской поисковой командой АНО «Центр подводных исследований» в Керченском проливе. Посетители смогут посидеть на месте пилота и стрелка, послушать урчание мотора, увидеть вращающийся винт. Правда, летать старинный самолёт всё же не будет.

Как уже писал «Новый компаньон», «Центр подводных исследований» обнаружил на дне Чёрного моря и поднял двухместный штурмовик Ил-2. Пермские водолазы-исследователи уже не первый год ведут изыскания в районе Керченского пролива, где шли бои в 1943 году. Удалось найти немало военной техники, однако новая находка, о которой команда написала в соцсетях, поистине уникальная – самолёт в довольно хорошем состоянии, хорошей комплектности.

Благодаря работе с архивом, по номеру самолёта удалось установить личность пилота. Им был младший сержант Андрей Васильевич Саломатин, который родился в 1918 году в с. Новосёлово Смоленской области. Призван в 1943 году, служил в военно-воздушных силах Черноморского флота. 6 мая 1943 года при взлёте на выполнение боевого задания совершил вынужденную посадку на воду и вместе с самолётом затонул. Стрелок, который тоже находился в кабине, добрался до берега самостоятельно.

В кабине найдены остатки вещей лётчика – кителя, штанов и планшетки с картой. По словам руководителя водолазных спусков АНО «Центр подводных исследований» Дениса Михалёва, за 80 лет вода отнесла останки советского лётчика под задний бак штурмовика. Сейчас специалисты работают по их извлечению. Затем их перезахоронят.

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