В Перми восстанавливают поднятый со дна Керченского пролива самолёт Ил-2 Поделиться Твитнуть

Пермские энтузиасты начали восстанавливать поднятый со дна Керченского пролива штурмовик Ил-2, сбитый в бою во время Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Нашли штурмовик пермские водолазы случайно. Это произошло во время сканирования акватории пролива. Самолёт оказался в хорошем состоянии с неплохими перспективами на восстановление в качестве музейного экспоната.

Самолёт может стать аутентичным памятником, собранным из «родных» деталей, с мотором, на открытом шасси, с открывающейся кабиной и пулемётно-пушечным вооружением.

В ближайшее время специалистам предстоит сделать дефектацию, описание, подбор технической документации, последовательную консервацию самолёта, а затем начать реставрировать детали для восстановления штурмовика. Эти работы потребуют не только времени, но и серьезных финансовых затрат. Поэтому энтузиасты будут рады найти партнеров, которые поддержат их проект.

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