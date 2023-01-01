Максим Артамонов Пермские энтузиасты установили личность пилота самолёта Ил-2, поднятого со дна Чёрного моря Двухместный штурмовик затонул в мае 1943 года Поделиться Твитнуть

Фото: Поисковая команда АНО «Центр подводных исследований»

Поисковая команда АНО «Центр подводных исследований» смогла установить личность пилота, погибшего во время крушения двухместного самолёта Ил-2 во время Великой Отечественной войны. Благодаря плотной работе с архивом по номеру самолёта удалось выяснить, что пилотом был младший сержант Андрей Васильевич Саломатин. Он родился в 1918 году в селе Новоселово Смоленской области, был призван в Красную армию в 1943 году и служил в военно-воздушных силах Черноморского флота. Об этом сообщается на странице пермских вололазов в соцсети «ВКонтакте».

При взлете на выполнение боевого задания 6 мая 1943 года пилот вынужденно сел в бухте Геленджик и вместе с самолетом затонул. Второй член экипажа, стрелок, выжил. Он добрался до берега самостоятельно.

Как рассказал «Новому компаньону» руководитель водолазных спусков АНО «Центр подводных исследований» Денис Михалёв, детали штурмовика были подняты со дна Чёрного моря 16 мая. Их обнаружили в сотне метрах от берега на глубине четыре метра.

Фото: Поисковая команда АНО «Центр подводных исследований»

«На корпусе сохранился номер, благодаря этому выяснили, что штурмовик входил в состав 47-го штурмового авиаполка Черноморского флота. Крушение он потерпел 6 мая 1943 года во время взлета. Стрелок-радист в тот день в списках погибших не значится, он выжил», — пояснил он.

По словам Михалева, на поверхность была поднята наверх часть кабины (бронекапсула), хвостовое оперение, и часть обшивки. Внутри нашли фрагменты черных брюк, кителя и планшетку (с картой) летчика. Сейчас ребята снимают броню, чтобы достать останки второго пилота. За 80 лет его тело замыло под задний бак», — пояснил Михалёв.

Фото: Поисковая команда АНО «Центр подводных исследований»

В карточке 25-летнего младшего сержанта Саломатина было написано: «Утонул при вынужденной посадке».

Напомним, самолёт пермские водолазы обнаружили случайно. Это произошло во время сканирования акватории пролива. Самолёт оказался в хорошем состоянии, с неплохими перспективами на восстановление в качестве музейного экспоната. Его перевезут в Пермь. Ил-2 может стать аутентичным памятником, собранным из «родных» деталей, с мотором, на открытом шасси, с открывающейся кабиной и пулемётно-пушечным вооружением. Как правило, один самолет становится донором деталей для другого, то есть из двух делается один.

Ил-2 — это двухместный штурмовик, на котором летали пилот и стрелок. Обычно стрелок не выживал, потому что броня защищала пилота, мотор и бензобак. Стрелок сидел в брезентовой люльке и не был пристегнут, в отличие от пилота. Стрелков даже не обучали, и они очень быстро погибали.

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