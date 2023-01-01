Алёна Бронникова Мэр Березников Алексей Казаченко возглавил общественную организацию Новый председатель «Верхнекамья» назначен 23 мая Поделиться Твитнуть

Фото: Паблик ВК "Все Березники"

Глава Березников Алексей Казаченко 23 мая назначен на пост председателя ассоциации муниципальных образований «Верхнекамье». Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на «СПАРК-Интерфакс». По данным сайта checko.ru, ранее должность руководителя занимал его предшественник на посту мэра Березников Константин Светлаков.

«Верхнекамье» — общественная организация, в которую входят Березниковский, Соликамский, Чердынский и Красновишерский округа. Ассоциация решает общие проблемы четырёх северных территорий Пермского края.

Алексей Казаченко возглавил Березники в феврале 2023 года. Ранее он занимал должность директора страховой медицинской компании «РЕСО-Мед», затем был заместителем министра краевого минздрава. В 2019 году занял директорское кресло ГКУ ПК «Центр организации закупок».

Константин Светлаков досрочно ушёл с поста мэра Березников в августе 2022 года. Он написал заявление об отставке по собственному желанию в связи с семейными обстоятельствами.





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