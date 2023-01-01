Алёна Бронникова
Мэр Березников Алексей Казаченко возглавил общественную организацию
Новый председатель «Верхнекамья» назначен 23 мая
Глава Березников Алексей Казаченко 23 мая назначен на пост председателя ассоциации муниципальных образований «Верхнекамье». Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на «СПАРК-Интерфакс». По данным сайта checko.ru, ранее должность руководителя занимал его предшественник на посту мэра Березников Константин Светлаков.
«Верхнекамье» — общественная организация, в которую входят Березниковский, Соликамский, Чердынский и Красновишерский округа. Ассоциация решает общие проблемы четырёх северных территорий Пермского края.
Алексей Казаченко возглавил Березники в феврале 2023 года. Ранее он занимал должность директора страховой медицинской компании «РЕСО-Мед», затем был заместителем министра краевого минздрава. В 2019 году занял директорское кресло ГКУ ПК «Центр организации закупок».
Константин Светлаков досрочно ушёл с поста мэра Березников в августе 2022 года. Он написал заявление об отставке по собственному желанию в связи с семейными обстоятельствами.
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