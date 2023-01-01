Турецкая авиакомпания будет выполнять рейсы по маршруту Пермь-Анталья три раза в неделю Полётная программа рассчитана до конца летнего расписания Поделиться Твитнуть

Алексей Баталин

В Пермском аэропорту рассказали подробности полётной программы, запускаемой с 27 мая турецкой авиакомпанией Corendon Airlines.

Как уже сообщалось, перевозчик будет обслуживать прямые рейсы в Анталью.

В аэропорту уточнили, что билеты на перелёт реализуются в составе турпакетов от FUN&SUN. Авиакомпания планирует вылеты из аэропорта Большое Савино три раза в неделю: по понедельникам, средам и субботам. Рейсы будут выполняться на воздушных судах Boeing 737-800.

Авиакомпания Corendon Airlines запланировала выполнение рейсов до конца действия летнего расписания.

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