Максим Артамонов С конца мая пермяки смогут летать в Анталью на самолётах турецкой авиакомпании Corendon Airlines Рейсы будут осуществляться на самолётах Boeing-737 Поделиться Твитнуть

С 27 мая турецкая авиакомпания Corendon Airlines планирует запустить авиарейсы по маршруту Пермь—Анталья. Эти данные уже есть в расписании пермского аэропорта. Вылеты также назначены на 29 и 31 мая. Пермяков будут возить на воздушных судах Boeing-737.

Авиакомпания находится в Анталье и выполняет регулярные и чартерные рейсы. Она начала свою деятельность в 2004 году, а первые полёты стартовали в апреле 2005-го. Corendon Airlines — часть Corendon Airlines Group, куда также входят нидерландская компания Corendon Dutch Airlines (основана в 2011-м) и мальтийская Corendon Airlines Europe (основана в 2017-м).

К апрелю 2022 года флот авиакомпании состоял из 32 самолётов. Их средний возраст — 13 лет.

Напомним, в начале апреля авиакомпании Turkish Airlines и SouthWind Airlines, выполняющие пассажирские авиаперевозки из Перми в Анталью, утвердили полётную программу на лето по этому маршруту. Кроме того, с 1 июня авиакомпания «Победа» будет совершать аналогичные авиарейсы. Они будут осуществляться три раза в неделю — по вторникам, четвергам и субботам.

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