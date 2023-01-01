Максим Артамонов Скорость движения общественного транспорта по Стахановской дамбе в Перми выросла втрое Этого удалось добиться после введения выделенных полос Поделиться Твитнуть

Скорость движения общественного транспорта по выделенным полосам на Стахановской дамбе в Перми увеличилась практически в три раза. Об этом на пленарном заседании Пермской городской думы рассказал глава города Алексей Дёмкин.

Вопрос эффективности выделенных полос, появившихся в 2022-2023 годах на данном участке дороги, задал депутат Василий Кузнецов. Он также поинтересовался, планируется ли применение такой практики на других участках.

«Этот эксперимент у нас не единственный. Мы и в дальнейшем рассматриваем улицы города с целью организации на них выделенных полос для движения общественного транспорта, потому что мы видим за ним будущее», — рассказал Дёмкин.

Напомним, в июне 2022 года на переходе Стахановская—Чкалова была организована первая выделенная полоса для автобусов, следующих из Индустриального в Свердловский район. Вторая «выделенка» появилась в этом году для общественного транспорта, следующего в обратном направлении.

По дамбе курсируют автобусные маршруты № 11, 13, 27 и 62, а также пригородные. В часы пик пассажиропоток общественного транспорта достигает здесь 3 тыс. человек в час.



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