Максим Артамонов
Скорость движения общественного транспорта по Стахановской дамбе в Перми выросла втрое
Этого удалось добиться после введения выделенных полос
Скорость движения общественного транспорта по выделенным полосам на Стахановской дамбе в Перми увеличилась практически в три раза. Об этом на пленарном заседании Пермской городской думы рассказал глава города Алексей Дёмкин.
Вопрос эффективности выделенных полос, появившихся в 2022-2023 годах на данном участке дороги, задал депутат Василий Кузнецов. Он также поинтересовался, планируется ли применение такой практики на других участках.
«Этот эксперимент у нас не единственный. Мы и в дальнейшем рассматриваем улицы города с целью организации на них выделенных полос для движения общественного транспорта, потому что мы видим за ним будущее», — рассказал Дёмкин.
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