ПЗСП наградили почётной грамотой города Перми С инициативой выступил градоначальник и бывший директор предприятия Алексей Дёмкин Поделиться Твитнуть

Пресс-служба АО «ПЗСП»

Депутаты Пермской городской думы единогласно поддержали предложение о награждении АО «Специализированный застройщик ПЗСП» почётной грамотой города Перми.

О том, что ПЗСП могут наградить, стало известно в апреле. Соответствующую инициативу в гордуму внёс глава Алексей Дёмкин, работавший ранее гендиректором ПЗСП. В документе говорилось, что почётной грамотой Акционерное общество награждается «за значительный вклад в развитие Перми в сфере строительства и в связи с 60-летием со дня создания организации». Кроме того, предлагалось вручить компании памятный подарок.

Пермский завод силикатных панелей (АО «ПЗСП») основан в 1963 году. В настоящее время это один из крупнейших застройщиков и производителей стройматериалов в Пермском крае. С 2018 по 2020 год во главе ПЗСП был Алексей Дёмкин. В ноябре 2020 года на внеочередном собрании акционеров были досрочно переизбраны наблюдательный совет и гендиректор компании. Алексей Дёмкин покинул пост, поскольку стал главой Перми, а место гендиректора ПЗСП занял его родной брат Евгений. Их отец, Николай Дёмкин, возглавлявший компанию на протяжении долгих лет, вошёл в совет директоров ПЗСП.

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