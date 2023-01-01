Максим Артамонов Мэр Перми Алексей Дёмкин предложил наградить ПЗСП Почётной грамотой Эту компанию сейчас возглавляет родной брат градоначальника Поделиться Твитнуть

Алексей Дёмкин

Константин Долгановский

АО «Специализированный застройщик ПЗСП» будет награждено Почётной грамотой города Перми. Соответствующую инициативу в Пермскую городскую думу внёс глава Перми Алексей Дёмкин. Документ уже подписал председатель гордумы Дмитрий Малютин. Проект решения опубликован на сайте городского парламента.

В документе говорится, что Почётной грамотой акционерное общество награждается «за значительный вклад в развитие города Перми в сфере строительства и в связи с 60-летием со дня создания организации». Кроме того, предлагается вручить компании памятный подарок.

Пермский завод силикатных панелей (АО «ПЗСП») основан в 1963 году. В 2015 году строительная компания входила в первую тройку крупнейших застройщиков Перми и являлась крупнейшим в Пермском крае производителем изделий из газобетона. Именно эта компания построила в Перми первый муниципальный дом в Кировском районе.

С 2018 по 2020 год во главе этой компании был Алексей Дёмкин. В ноябре 2020 года на внеочередном собрании акционеров был досрочно переизбран наблюдательный совет и гендиректор компании. Алексей Дёмкин покинул свой пост, поскольку стал главой Перми, а место гендиректора ПЗСП занял его родной брат Евгений Дёмкин.

Их отец, Николай Дёмкин, возглавлявший компанию на протяжении долгих лет, вошёл в совет директоров компании.

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