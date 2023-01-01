Максим Артамонов
Мэр Перми Алексей Дёмкин предложил наградить ПЗСП Почётной грамотой
Эту компанию сейчас возглавляет родной брат градоначальника
АО «Специализированный застройщик ПЗСП» будет награждено Почётной грамотой города Перми. Соответствующую инициативу в Пермскую городскую думу внёс глава Перми Алексей Дёмкин. Документ уже подписал председатель гордумы Дмитрий Малютин. Проект решения опубликован на сайте городского парламента.
В документе говорится, что Почётной грамотой акционерное общество награждается «за значительный вклад в развитие города Перми в сфере строительства и в связи с 60-летием со дня создания организации». Кроме того, предлагается вручить компании памятный подарок.
Пермский завод силикатных панелей (АО «ПЗСП») основан в 1963 году. В 2015 году строительная компания входила в первую тройку крупнейших застройщиков Перми и являлась крупнейшим в Пермском крае производителем изделий из газобетона. Именно эта компания построила в Перми первый муниципальный дом в Кировском районе.
С 2018 по 2020 год во главе этой компании был Алексей Дёмкин. В ноябре 2020 года на внеочередном собрании акционеров был досрочно переизбран наблюдательный совет и гендиректор компании. Алексей Дёмкин покинул свой пост, поскольку стал главой Перми, а место гендиректора ПЗСП занял его родной брат Евгений Дёмкин.
Их отец, Николай Дёмкин, возглавлявший компанию на протяжении долгих лет, вошёл в совет директоров компании.
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