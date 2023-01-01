Возбуждено уголовное дело по факту гибели на пожаре четырёх человек в селе Фоки Пермского края Дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности» Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

Следователи СУ СКР по Пермскому краю возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). Дело заведено по факту гибели на пожаре в с. Фоки Чайковского городского округа четырёх местных жителей, в том числе двоих детей.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, после тушения пожара были обнаружены тела мужчины и женщины 56 и 53 лет и их внучек 5 и 7 лет.

Напомним, ранее в МЧС сообщили, что пожар в частном жилом доме на ул. Красная села Фоки вспыхнул поздним вечером 21 мая.

На месте происшествия сейчас работает группа следователей-криминалистов, эксперт-пожаротехник, следователи следственного отдела по городу Чайковскому. Проводится осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначаются необходимые судебные экспертизы для установления причин гибели людей и возникновения пожара.

Расследование уголовного дела взял на особый контроль руководитель СУ СКР по Пермскому краю Денис Головкин.

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