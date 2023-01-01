Возбуждено уголовное дело по факту гибели на пожаре четырёх человек в селе Фоки Пермского края
Дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности»
Следователи СУ СКР по Пермскому краю возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). Дело заведено по факту гибели на пожаре в с. Фоки Чайковского городского округа четырёх местных жителей, в том числе двоих детей.
Как уточнили в пресс-службе ведомства, после тушения пожара были обнаружены тела мужчины и женщины 56 и 53 лет и их внучек 5 и 7 лет.
Напомним, ранее в МЧС сообщили, что пожар в частном жилом доме на ул. Красная села Фоки вспыхнул поздним вечером 21 мая.
На месте происшествия сейчас работает группа следователей-криминалистов, эксперт-пожаротехник, следователи следственного отдела по городу Чайковскому. Проводится осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначаются необходимые судебные экспертизы для установления причин гибели людей и возникновения пожара.
Расследование уголовного дела взял на особый контроль руководитель СУ СКР по Пермскому краю Денис Головкин.
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