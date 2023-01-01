В Пермском крае на пожаре в частном доме погибли двое взрослых и двое детей Предварительно, площадь пожара составила 140 кв. м Поделиться Твитнуть

В воскресенье, 21 мая, в одиннадцатом часу вечера в ГУ МЧС по Пермскому краю поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме на ул. Красной в с. Фоки Чайковского округа.

На тушение выехали 24 пожарных, было привлечено девять единиц техники.

Предварительная площадь пожара составила 140 кв. м. Огнём был охвачен не только дом, но и баня.

«Время ликвидации горения 23 час. 30 мин. К сожалению, на пожаре имеются погибшие», — рассказали в МЧС.

Как сообщили в СУ СКР по Пермскому краю, погибли четыре человека: мужчина и женщина 56 и 53 лет и их внучки 5 и 7 лет.

Причина пожара устанавливается.





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