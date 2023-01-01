Максим Артамонов Центр исторической памяти опубликовал заявление в поддержку пермских активистов и правозащитников Поделиться Твитнуть

фото: Дмитрий Окунцев / "Центр исторической памяти"

На сайте Центра исторической памяти опубликовано заявление в поддержку пермских активистов и правозащитников, у которых накануне прошли обыски в рамках уголовного дела о попытке незаконного вывоза в Германию архива местного отделения общества «Мемориал» (не признан иноагентом, но связан с Международным «Мемориалом», признанным в РФ иностранным агентом). Под этим заявлением подписались Иван Васильев, Роберт Латыпов, Андрей Суслов, Алексей Каменских и Дмитрий Окунцев.

В документе говорится, что все люди, у которых прошли обыски, «не имеют никакого отношения к архиву Пермского «Мемориала», который формально и стал объектом внимания силовиков», а сам архив «представляет собой несколько коробок с обычными документами делопроизводства ликвидированной ранее властями некоммерческой организации (протоколы собраний, переписка с государственными органами, документы по благотворительным проектам и прочее подобное)».

«Мы выступаем в защиту наших коллег и выражаем им слова поддержки. Невзирая на былые разногласия, мы полностью солидарны с ними в эти дни. Нам горько и больно от того, что вы и ваши семьи прошли через гнусную процедуру обыска. Мы считаем, что наглое вторжение в дома наших товарищей — бесстыдная попытка выслужиться перед начальством, пренебрежение законностью и здравым смыслом, запугивание гражданских активистов в стремлении выдавить их из страны», — говорится в заявлении.

Напомним, 19 мая прошла серия обысков у члена Президентского совета по правам человека (СПЧ) Светланы Маковецкой и её мужа правозащитника Игоря Аверкиева, у члена Общественной палаты Пермского края Надежды Агишевой, у члена СПЧ, бывшего омбудсмена Прикамья Татьяны Марголиной, у соучредителя пермского Центра исторической памяти Веры Седининой, журналисток Татьяны Черепановой и Оксаны Асауленко, а также адвокатов Сергея Трутнева и Сергея Максимова.

Силовые действия в отношении бывших «мемориальцев» начались в марте, когда прошли обыски в офисе Центра исторической памяти и у его председателя Александра Чернышова. 5 мая Чернышов был задержан в аэропорту Шереметьево и арестован на 15 суток за хулиганство.

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