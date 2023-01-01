В Перми начался ремонт улицы Спешилова Работы обещают проводить только ночью и рано утром Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В Перми подрядная организация приступила к ремонту улицы Спешилова: рабочие фрезеруют старое асфальтовое покрытие, затем будут уложены выравнивающий и верхний слой нового асфальтобетона. Всего в рамках ремонта будет выполнено восстановление более 63 тыс. кв. м дорожного полотна. Об этом сообщили в администрации Ленинского района.

«Работы выполняются преимущественно в ночное время суток и ранним утром, когда трафик на данном отрезке пути снижен. Это позволяет минимизировать риск образования заторов», — подчеркнули чиновники, заявив, что ремонт планируется завершить до конца мая.

Напомним, с 11 мая в рамках ремонта дорожного полотна на Коммунальном мосту закрыли для движения две из четырёх полос. Это сразу привело к образованию 9-10 бальных пробок. Ограничения движения на мосту обещают снять к Дню города.

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