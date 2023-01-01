Алёна Бронникова В Перми активизировались выдающие себя за участников СВО аферисты Настоящие ветераны спецоперации рассказали о двух мошеннических схемах Поделиться Твитнуть

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Пермяков предупреждают о новых схемах мошенничества. На сей раз аферисты решили заработать на теме СВО. Они переодеваются в военную форму и приходят к простым жителям, представляясь участниками спецоперации с целью выманить деньги, сообщает telegram-канал ветеранов СВО «Прикамские витязи».

«Начинают появляться ряженые. Якобы участники СВО, мнимые вагнеровцы и «добровольцы» открыли гастрольный тур по России. В Перми уже несколько случаев проявления данных персонажей», — информирует автор поста.

Мошенники используют две схемы. По одной из них, за материальной помощью к жителям обращаются притворившиеся ранеными злоумышленники. Они вызывают сочувствие, рассказывая, что, возвращаясь из госпиталя, подверглись ограблению и остались без документов и денег. По второй схеме аферисты представляются сотрудниками ЧВК «Вагнер» или военкомата и говорят, что их родственников срочно забирают в зону СВО для прохождения службы, но избежать этого можно, заплатив определённую сумму.

Представители telegram-канала просят жителей быть осторожными и информировать их или правоохранительные органы о подобных случаях.

Ранее стало известно о том, что в интернете лжеэкстрасенсы выманивают деньги у родственников погибших участников СВО.

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