Максим Артамонов В Перми экстрасенсы выманивают деньги у родственников погибших участников СВО Пермякам советуют сразу сообщать о таких фактах в полицию Поделиться Твитнуть

В интернете активизировались гадалки, медиумы и экстрасенсы, предлагающие устроить спиритические сеансы семьям погибших участников СВО. Родные отдают им «посмертные» социальные выплаты, которые государство переводит семьям погибших военнослужащих. Об этом сообщает «Рифей».

Как рассказала журналистам телекомпании подруга одного из погибших участников спецоперации, Оксана, сначала её приятеля, который отправился в зону боевых действий добровольцем, не было в списках живых, мёртвых и пленных. Поэтому родственники продолжали его искать.

В последний раз он выходил с близкими на связь в декабре, а в апреле пришла похоронка. Военнослужащего хоронили в закрытом гробу, не сообщив родственникам подробности гибели.

В надежде получить ответы, женщина обратилась к гадалке, которая рассказала, что первый «вызов духа» — бесплатно, но потом посоветовала искать военнослужащего среди живых. За ответ, где именно, она потребовала отдельную плату.

«Мне сказали: да, он живой, но нужно доплатить определённую сумму, и она точно скажет, где он, в каком районе находится. Он, допустим, целый, раненый, с амнезией? А она: эти вопросы ещё стоят денег. И тогда я поняла, что за каждый чих я должна заплатить деньги», — рассказала Оксана.

По словам старшего референта ОИиОС ГУ МВД России по Пермскому краю Александра Хомякова, аферисты беспринципны и, обладая навыками психологического давления, способны убедить потерпевших, попавших в сложную жизненную ситуацию, что именно они могут помочь решить им любой вопрос.

«Зачастую клиенты таких злоумышленников отдают большие суммы, прибегая даже к кредитным обязательствам. Следует помнить об этом, поскольку никаких проблем такие люди решить не смогут, а только усугубят ваше финансовое положение. Если вы всё же пострадали от действий мошенников, немедленно обратитесь в полицию», — призвал Хомяков.

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