Юлия Баталинаредактор отдела культуры ИД «Компаньон»
В минкульте Прикамья рассказали о зарплатах директоров театров и музеев в 2022 году
Самые высокооплачиваемые руководители работают в Театре-Театре
На сайте министерства культуры Пермского края опубликована информация о среднемесячной зарплате руководителей учреждений культуры за 2022 год.
Самым высокооплачиваемым руководителем учреждения культуры
краевого подчинения оказался художественный руководитель Театра-Театра Борис
Мильграм. Его среднемесячная зарплата составила 707,4 тыс. руб. Исполнительный
директор того же учреждения Егор Мухин зарабатывал в 2022 году 503,6 тыс. руб.
в месяц.
Зарплаты руководителей Пермского театра оперы и балета
почему-то принципиально меньше: генеральный директор Довлет Анзароков в 2022
году получал 282,9 тыс. руб. в месяц.
Директор третьего краевого театра – Коми-Пермяцкого театра
драмы Анатолий Четин зарабатывал в 2022 году 117,8 тыс. руб. в месяц.
Из руководителей краевых музеев самой высокооплачиваемой
оказалась директор Пермского краеведческого музея Татьяна Вострикова: её
зарплата в 2022 году составила в среднем 219 тыс. руб. в месяц. Её коллега из
Пермской художественной галереи Юлия Тавризян получала 193 тыс. руб. в месяц;
директор музея-заповедника политических репрессий «Пермь-36» Наталья Семакова –
172,4 тыс. руб.
Среди прочих руководителей: 459 тыс. руб. в месяц
зарабатывала в 2022 году директор
Пермской краевой филармонии Галина Кокоулина; 153 тыс. руб. – директор краевой
библиотеки им. Горького Елена Сезёмина; 184,8 тыс. руб. – директор Центра по
реализации проектов в сфере культуры Елена Хаткевич; 246 тыс. руб. – директор
Пермского дома народного творчества «Губерния» Татьяна Санникова; 193,5 –
директор «Пермской синематеки» Ирина Ясырева; 241,9 тыс. руб. – художественный
руководитель Пермского губернского оркестра Евгений Тверетинов.
Речь идёт о расчёте заработной платы на основном рабочем
месте. Реальные доходы руководителей больших учреждений культуры, как правило, выше.
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