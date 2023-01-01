Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В минкульте Прикамья рассказали о зарплатах директоров театров и музеев в 2022 году Самые высокооплачиваемые руководители работают в Театре-Театре Поделиться Твитнуть

На сайте министерства культуры Пермского края опубликована информация о среднемесячной зарплате руководителей учреждений культуры за 2022 год.

Самым высокооплачиваемым руководителем учреждения культуры краевого подчинения оказался художественный руководитель Театра-Театра Борис Мильграм. Его среднемесячная зарплата составила 707,4 тыс. руб. Исполнительный директор того же учреждения Егор Мухин зарабатывал в 2022 году 503,6 тыс. руб. в месяц.

Зарплаты руководителей Пермского театра оперы и балета почему-то принципиально меньше: генеральный директор Довлет Анзароков в 2022 году получал 282,9 тыс. руб. в месяц.

Директор третьего краевого театра – Коми-Пермяцкого театра драмы Анатолий Четин зарабатывал в 2022 году 117,8 тыс. руб. в месяц.

Из руководителей краевых музеев самой высокооплачиваемой оказалась директор Пермского краеведческого музея Татьяна Вострикова: её зарплата в 2022 году составила в среднем 219 тыс. руб. в месяц. Её коллега из Пермской художественной галереи Юлия Тавризян получала 193 тыс. руб. в месяц; директор музея-заповедника политических репрессий «Пермь-36» Наталья Семакова – 172,4 тыс. руб.

Среди прочих руководителей: 459 тыс. руб. в месяц зарабатывала в 2022 году директор Пермской краевой филармонии Галина Кокоулина; 153 тыс. руб. – директор краевой библиотеки им. Горького Елена Сезёмина; 184,8 тыс. руб. – директор Центра по реализации проектов в сфере культуры Елена Хаткевич; 246 тыс. руб. – директор Пермского дома народного творчества «Губерния» Татьяна Санникова; 193,5 – директор «Пермской синематеки» Ирина Ясырева; 241,9 тыс. руб. – художественный руководитель Пермского губернского оркестра Евгений Тверетинов.

Речь идёт о расчёте заработной платы на основном рабочем месте. Реальные доходы руководителей больших учреждений культуры, как правило, выше.

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