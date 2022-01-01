Елена Синица Доход гендиректора Пермского оперного театра превысил 15 млн рублей Руководители учреждений, подведомственных краевому минкульту, отчитались о доходах за 2021 год Поделиться Твитнуть

Довлет Анзароков

Андрей Чунтомов

Опубликованы декларации о доходах за 2021 год руководителей учреждений, подведомственных краевому министерству культуры. Информация размещена на сайте ведомства.

Так, гендиректор Пермского театра оперы и балета Довлет Анзароков задекларировал доход в 15,4 млн руб . Отмечается, что сумма указана с учётом иных доходов. В индивидуальной собственности он имеет квартиру площадью 21,8 кв.м. В общедолевой собственности указаны ещё две квартиры: 114,4 кв.м (5/81) и 76 кв.м (1/2), последняя находится в Турции. В пользовании находится квартира площадью 34,2 кв.м. Также у Анзарокова имеется легковой автомобиль Nissan. Его супруга за прошлый год заработала 2,6 млн руб.





Художественный руководитель «Театра-Театра» Борис Мильграм указал доход в 10,3 млн руб . (с учётом иных доходов). В его собственности два земельных участка (298 и 1024 кв.м), два садовых дома (37,3 и 126,8 кв.м), квартира (169,2 кв.м), машино-место (13,3 кв.м). Также у него есть легковой автомобиль ВАЗ. В пользовании имеется квартира 34,5 кв.м. Супруга Мильграма задекларивала доход в 1 млн руб.





Руководитель музея современного искусства PERMM Наиля Аллахвердиева в 2021 году заработала 6,25 млн руб . В пользовании у неё находится квартира площадью 99,6 кв.м.





Директор Пермской краевой филармонии Галина Кокоулина заработала 5,58 млн руб . (с учётом иных доходов). Она собственница двух земельных участков (731 и 1070 кв.м), двух жилых домов (71,9 и 37,9 кв.м), квартира (65,7 кв.м). Также у неё в пользовании квартира площадью 50,4 кв.м. Её супруг указал доход в 959 тыс. руб.





Художественный руководитель Пермского губернского оркестра Евгений Тверетинов за прошлый год заработал 5,3 млн руб . (с учётом иных доходов). В общедолевой собственности (1/3) у него есть квартира площадью 70,4 кв.м. В пользовании также имеется земельный участок (1660 кв.м) и жилой дом (230,8 кв.м). Также он владеет легковым автомобилем Nissan. Супруга указала доход в 281 тыс. руб.





Директор Пермской художественной галереи Юлия Тавризян указала доход в 2,3 млн руб . (с учётом иных доходов). В общедолевой собственности (1/3) у неё имеется квартира 44,9 кв.м. Супруг указал нулевой доход.

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