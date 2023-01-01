УФАС: Нарушений в сообщении пермской кофейни о продаже кофе на грудном молоке нет Поделиться Твитнуть

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Сотрудники УФАС по Пермскому краю 18 мая 2023 года произвели осмотр павильона, в котором находится кофейня, директор которой сообщил через соцсети о продаже кофе на грудном молоке. По сообщении пресс-службы ведомства, нарушений не найдено.

«Размещения какой-либо информации рекламного характера средствами наружной рекламы не установлено, о чём составлен соответствующий акт. Жалобы на рекламу кофе на грудном молоке в Пермское УФАС России не поступали. Проверка по информации, опубликованной в СМИ, в данный момент не проводится», — рассказали в УФАС.

В пресс-службе пояснили, что, согласно действующему законодательству, информация, размещенная на официальной странице компании ВКонтакте, не подпадает под регулирование Закона о рекламе, а является информацией о предлагаемых товарах. Пермское УФАС не усматривает в данной ситуации оснований для применения мер антимонопольного реагирования.

Ситуацией также заинтересовались в Роспотребнадзоре. Позднее предприниматель признался, что сообщение было шуткой.









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