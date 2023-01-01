Роспотребнадзор проверит информацию о продаже в Перми кофе на грудном молоке Поделиться Твитнуть

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Сотрудники управления Роспотребнадзора по Пермскому краю проверят информацию о продаже в Перми кофе на грудном молоке, об этом сообщает РИА Новости.

Ранее в соцсети появилось объявление о реализации одной пермской кофейней необычного напитка — кофе на грудном молоке. Уточнялось, что продукт безопасен, так как у предоставляющих молоко женщин есть медицинские справки.

В ведомстве заявили, что реализация такого молока под видом пищевого продукта запрещена, его оборот не регулируется требованиями технических регламентов, соответственно не установлены условия его изготовления, хранения, транспортирования и реализации. В настоящее время информация управлением проверяется.

Также собеседница добавила, что в ведомство 17 мая с заявлением о ситуации с продажей кофе на грудном молоке обратился депутат заксобрания Пермского края Олег Постников.

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