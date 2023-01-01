Максим Артамонов
В Пермском крае с начала сезона клещи покусали более 3 тысяч человек
Из них — 754 ребёнка
Пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю опубликовала статистику по случаям укусов клещей с начала сезона в этом году. За всё время в медицинские организации обратились 3192 человека, в том числе 754 ребёнка.
Самое большое количество обратившихся — 1468 человек — «поймали» клещей, когда находились на даче. При посещении леса — ️957, на придомовой территории частного сектора — 670, при посещении других территорий — 97 случаев.
По результатам лабораторных исследований выяснилось, что 33,5% клещей инфицированы иксодовым клещевым боррелиозом, 2,7% — моноцитарным эрлихиозом человека, 1% — гранулоцитарным анаплазмозом человека и 1,2% — клещевым вирусным энцефалитом.
В связи с активизацией клещей в краевом Роспотребнадзре призывают жителей региона пользоваться репеллентами, проводить само-и взаимоосмотры и вакцинироваться от клещевого энцефалита.
Узнать адреса лабораторий по исследованию клещей можно на сайте ведомства.
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