Максим Артамонов В Пермском крае с начала сезона клещи покусали более 3 тысяч человек Из них — 754 ребёнка Поделиться Твитнуть

Пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю опубликовала статистику по случаям укусов клещей с начала сезона в этом году. За всё время в медицинские организации обратились 3192 человека, в том числе 754 ребёнка.

Самое большое количество обратившихся — 1468 человек — «поймали» клещей, когда находились на даче. При посещении леса — ️957, на придомовой территории частного сектора — 670, при посещении других территорий — 97 случаев.

По результатам лабораторных исследований выяснилось, что 33,5% клещей инфицированы иксодовым клещевым боррелиозом, 2,7% — моноцитарным эрлихиозом человека, 1% — гранулоцитарным анаплазмозом человека и 1,2% — клещевым вирусным энцефалитом.

В связи с активизацией клещей в краевом Роспотребнадзре призывают жителей региона пользоваться репеллентами, проводить само-и взаимоосмотры и вакцинироваться от клещевого энцефалита.

Узнать адреса лабораторий по исследованию клещей можно на сайте ведомства.

Напомним, в этом году первый случай укуса клеща зарегистрирован 28 марта в Чайковском. Инцидент произошёл во время прогулки в лесопарковой зоне. Лабораторные исследования показали, что клещ был незаразен.





Вакцина от клещевого вирусного энцефалита поступила в Пермский край ещё в апреле. Её распределили по пермским поликлиникам. О том, есть ли она в поликлинике по месту жительства, можно уточнить, позвонив в медучреждение.





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