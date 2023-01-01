В Пермском крае зарегистрирован первый в сезоне случай укуса клеща
Пострадал житель Чайковского
Во вторник, 28 марта, в медицинскую организацию Чайковского обратился первый пострадавший от укуса клеща. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
Предположительно присасывание произошло во время прогулки в лесопарковой зоне. По результатам лабораторных исследований клещ не был инфицирован клещевым энцефалитом, клещевым боррелёзом, риккетсиозами.
В ведомстве напомнили, что к мерам специфической профилактики относятся прививки против клещевого энцефалита. Их можно сделать бесплатно в медорганизации после консультации врача. Завершить прививочный курс необходимо за 2 недели до выезда в неблагополучную территорию.
Отмечается, что вся территория края является эндемичной по клещевому вирусному энцефалиту, поэтому не стоит также употреблять сырое молоко коз, овец, коров и продукты, приготовленные из него.
Если клещ присосался, его необходимо снять в медорганизации с помощью специалиста. Снятого клеща нужно доставить на исследование в лабораторию.
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