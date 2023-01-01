Максим Артамонов В Пермский край поступила вакцина от клещевого энцефалита О её наличии можно уточнить в поликлинике по месту жительства Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Вакцина от клещевого вирусного энцефалита поступила в Пермский край и распределяется по пермским поликлиникам. О том, есть ли она в поликлинике по месту жительства, можно уточнить, позвонив в медучреждение. Об этом пишет 59.ru со ссылкой на пресс-службу краевого минздрава.

На прошлой неделе в краевом минздраве сообщили, что в ближайшее время в регион поступит 7 тыс. доз вакцины против энцефалита. Эту партию распределят по медицинским учреждениям региона. Всего ожидается 49 тыс. доз вакцины. Новая партия — 42 тыс. — должна была поступить на этой неделе.

В целом за этот год в планах минздрава привить от клещевого энцефалита более 259 тыс. чел.

Ранее, в марте, горожане жаловалось в СМИ на отсутствие вакцин в поликлиниках Перми.

В прошлом году в Прикамье для прививочной кампании против клещевого энцефалита планировалось закупить более 280 тыс. доз. Вакцина поступала регион с апреля по июль.

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