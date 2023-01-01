Елена Синица В ближайшие дни в Прикамье завезут вакцину против клещевого энцефалита Партия составит 7 тысяч доз Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В ближайшее время — до конца текущей недели — в Пермский край поступит семь тысяч доз вакцины против клещевого вирусного энцефалита. Эту партию распределят по медицинским учреждениям региона. Такие данные приводит министерство здравоохранения Пермского края.

На следующей неделе регион ожидает еще одну поставку вакцин, но она уже будет крупнее — 42 тысячи доз. Их также распределят по поликлиникам. Чтобы узнать, есть ли вакцина от клещевого вирусного энцефалита в ближайшей к вам поликлинике, предлагается позвонить в медучреждение, пишет properm.ru.





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