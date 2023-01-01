В выходные, 20 и 21 мая, в Пермском крае потеплеет до +25 градусов Пик потепления придётся на воскресенье Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В выходные, по прогнозам синоптиком ГИС-Центра ПГНИУ, в Пермском крае начнётся постепенное повышение температуры, которое усилится в начале следующей недели, сообщает ВЕТТА.

Так, в субботу максимальная температура днём достигнет в разных районах +20…+24˚. А в воскресенье днём ожидается +22…+25˚. При этом ночью до конца этой недели воздух будет заметно охлаждаться до +3…+8˚.

В понедельник, 22 мая, воздух в регионе прогреется до +23...+28˚, в Перми будет +26...+27˚.

Ранее сообщалось, что сухая и жаркая погода продержится в крае минимум до конца месяца.

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