В конце мая в Пермском крае ожидается потепление до +30 градусов Осадков выпадет крайне мало Поделиться Твитнуть

Метеорологи составили предварительный прогноз погоды до конца мая на территории Пермского края. По данным авторов научно-популярного проекта «Метеоролог.и.я», в регионе на ближайшие две недели установится сухая и тёплая, а к концу месяца жаркая погода.

Температура воздуха будет выше многолетних значений на 4-6 градусов, а уровень осадков составит 20-50% от нормы. Кратковременные дожди могут быть, но локальные.

В начале третьей декады мая температура в дневные часы может составить +23…+28° C, в отдельные дни не исключено потепление до +30°.

Несмотря на сильный дневной прогрев, ночью из-за сухости воздух будет сильно охлаждаться — до +7…+12°.



Синоптики обращают внимание, что это предварительные данные, и «нельзя исключать иной ход событий».

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