Алёна Бронникова Зарядные станции для электробусов в Перми запустят в ноябре 2023 года Аукцион пройдёт в июне Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

В Перми до конца 2023 года планируется запустить четыре зарядные станции для электробусов по новому маршруту №81 до ЖК «Погода». Тестовый запуск состоится в ноябре.

«В настоящее время идет подготовка конкурсной документации. Аукционные мероприятия планируется провести в июне текущего года», — сообщили изданию «Текст» в краевом министерстве транспорта.

Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин в феврале говорил о том, что зарядные станции установят уже к сентябрю. Для запуска нового маршрута от железнодорожного вокзала «Пермь-II» доя микрорайона «Ива» в город поступят 16 электробусов. Пусть будет проходить через улицы Уинская, Старцева, Героев Хасана, Комсомольский проспект, Екатерининская и Луначарского.





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