Максим Артамонов Краевые власти пообещали запустить электробусы от Перми II до микрорайона Ива На маршруте будут работать 16 машин Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Осенью этого года от Перми-II до микрорайона Ива (ЖК «Пагода») будут ходить электробусы маршрута №81. В город поступят 16 таких машин. Об этом в интервью газете «Звезда» рассказал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

«До сентября планируется установить четыре зарядные станции для электробусов. Работы начнутся с наступлением дорожно-строительного сезона», — сказал чиновник.

Маршрут электробусов будет проходить по улицам Уинской, Старцева, Героев Хасана, Комсомольскому проспекту, Екатерининской и Луначарского.

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