В Перми на линию вышел электробус
Пассажиры могут оставить свой отзыв о поездке в новом виде транспорта
Тестовый экземпляр электробуса КАМАЗ-6282 вышел на маршрут №50 в Перми 2 марта. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
Тестовый период продлится два месяца. После чего специалистами «КАМАЗа» и МУП «Пермгорэлектротранс» будет дана экспертная оценка эксплуатации электробуса.
Свои отзывы об электробусе могут прислать и пассажиры в сообществах «Пермский транспорт» «ВКонтакте» и Instagram.
Общая вместимость электробуса составляет не менее 85 пассажиров, мест для сидения – 33.
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