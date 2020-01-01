В Перми на линию вышел электробус Пассажиры могут оставить свой отзыв о поездке в новом виде транспорта Поделиться Поделиться Твитнуть

Электробус

kamaz.livejournal.com

Тестовый экземпляр электробуса КАМАЗ-6282 вышел на маршрут №50 в Перми 2 марта. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Тестовый период продлится два месяца. После чего специалистами «КАМАЗа» и МУП «Пермгорэлектротранс» будет дана экспертная оценка эксплуатации электробуса.

Свои отзывы об электробусе могут прислать и пассажиры в сообществах «Пермский транспорт» «ВКонтакте» и Instagram.

Общая вместимость электробуса составляет не менее 85 пассажиров, мест для сидения – 33.

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