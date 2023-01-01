Проект строительства нового цеха пермского завода «Машиностроитель» прошёл госэкспертизу В 2024 году цех должен быть запущен в эксплуатацию Поделиться Твитнуть

Предприятие «Машиностроитель»

yandex.ru

Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на проект строительства и реконструкции объектов производственной инфраструктуры АО «Пермский завод «Машиностроитель». Речь идёт о возведении нового цеха и оснащении его профильным оборудованием на сборочно-комплектовочной базе предприятия в Кировском районе.

Площадь нового производственного комплекса составит более 20 тыс. кв. м. На площадке планируется наладить производство двигательной установки, маршевого и вспомогательных изделий двигателей, расширить серийное производство узлов и реверсивного устройства для ПД-8. Проект позволит увеличить годовую мощность завода до 44 реверсивных устройств.

Особенностью проекта, разработанного научно-исследовательской и проектной фирмой «Технологии эффективной разработки месторождений», является строительство ж/д пути для погрузки/выгрузки. Создание комплекса позволит создать более 130 рабочих мест.

Общая продолжительность строительства составит 25 месяцев. Сообщается, что в 2024 году комплекс должен быть запущен в эксплуатацию.

О том, что пермский «Машиностроитель» собирается расширить производство комплектующих для авиадвигателей и готовится к освоению инвестиций на 2 млрд руб, «Новый компаньон» писал в сентябре прошлого года.

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