Елена Синица Экс-гендиректор ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефть» Анатолий Тульников будет похоронен в Перми Умерший был кремирован Поделиться Твитнуть

Анатолий Тульников / фото: permoil-museum.ru

Бывшего генерального директора ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефть» Анатолия Тульникова похоронят в Перми. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Известно, что умерший был кремирован, прах доставят в Пермь для захоронения, такое решение приняла семья Анатолия Тульникова. Вопрос организации церемонии прощания и панихиды пока не решён.

Ранее сообщалось, что Анатолий Тульников скончался на 84 году жизни.

Анатолий Андреевич Тульников родился 1 июля 1940 года в с. Петровка Макаровского района Башкирской АССР. С 1958 года начал работать в нефтепромысловом управлении «Бавлынефть» объединения «Татнефть». В 1968-м заочно окончил Уфимский нефтяной институт по специальности «горный инженер». В 1970 году переведён на работу в НГДУ «Кунгурнефть», где последовательно занимал должности начальника производственно-технического отдела, начальника цеха поддержания пластового давления, главного инженера и начальника управления.













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