Скончался бывший гендиректор ОАО «ЛУКОЙЛ-Пермнефть» Анатолий Тульников Поделиться Твитнуть

Анатолий Тульников / фото: permoil-museum.ru

На 84 году жизни скончался бывший генеральный директор ОАО «ЛУКОЙЛ-Пермнефть» Анатолий Тульников. Об этом сообщает газета «Пермская нефть».

Анатолий Андреевич Тульников родился 1 июля 1940 года в селе Петровка Макаровского района Башкирской АССР. С 1958 года начал работать в нефтепромысловом управлении «Бавлынефть» объединения «Татнефть». В 1968-м заочно окончил Уфимский нефтяной институт по специальности «горный инженер». В 1970 году переведён на работу в НГДУ «Кунгурнефть», где последовательно занимал должности начальника производственно-технического отдела, начальника цеха поддержания пластового давления, главного инженера и начальника управления.

В 1984 году перешёл на руководящую работу в органы исполнительной власти: был председателем Кун­гурского горисполкома, заместителем председателя Пермского облисполкома, заместителем главы администрации Пермской области по вопросам дорожного хозяйства и транспорта. В 1994 году вновь вернулся в нефтянку — был избран генеральным директором объединения «Пермнефть» (с 1995 года — ОАО «ЛУКОЙЛ-Пермнефть»), а с 2001 по 2003 годы трудился представителем президента Компании «ЛУКОЙЛ» по Пермской, Кировской и Свердловской областям и Удмуртской Республике.

Анатолий Тульников — Почёт­ный нефтяник, Почётный работник ТЭК, лауреат премии Правительства РФ за разработку бипластмассовых труб для промысловых трубопроводов. Награждён орденами Трудового Красного Знамени, «За заслуги перед Отечеством» IV степени и медалью «Ветеран труда».

«Анатолий Тульников — один из самых ярких и эффективных руководителей «Пермнефти». Под его руководством было завершено акционирование предприятия и его вхождение в состав Компании «ЛУКОЙЛ»», — пишет издание. — Анатолий Андреевич навсегда запомнится коллегам как компетентный и вдумчивый руководитель, надежный и добросердечный человек».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.