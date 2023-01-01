Максим Артамонов Бывшему директору УКС Пермского края Дмитрию Левинскому ужесточили приговор На этом настаивало гособвинение Поделиться Твитнуть

Дмитрий Левинский / фото: ВЕТТА

Пермский краевой суд 18 мая рассмотрел апелляцию гособвинения на приговор по уголовному делу в отношении бывшего руководителя УКС Пермского края Дмитрия Левинского и удовлетворил часть требований. В частности, у экс-чиновника конфискуют в доход государства 2,96 млн руб. и наложат взыскание на изъятые более 250 тыс. руб. Об этом сообщает Properm.ru.

По мнению гособвинителя Оксаны Костевич, мартовский суд назначил наказание мягче, чем это предполагает закон. Не назначено дополнительного наказания и не конфискованы в пользу бюджета деньги, которые изъяты у него него время расследования уголовного дела.

Напомним, 7 марта этого года Ленинский районный суд признал Левинского виновным в получении взятки. Его приговорили к четырём годам лишения свободы в колонии строгого режима, а также штрафу 15 млн руб.

При этом адвокаты бывшего чиновника тоже подавали апелляцию и просили отменить приговор за недоказанностью. Их требования не были удовлетворены. Сам обвиняемый в заседании не участвовал. Свою вину Левинский не признаёт.

Также Дмитрия Левинского и его подчинённого, Виталия Габова, обвиняют в хищении 353 млн руб., предназначенных для строительства зоопарка в Перми. Гособвинение просит отправить Левинского на 10 лет в колонию строгого режима в совокупности с предыдущими приговорами, а Габова — на шесть лет колонии.

Кроме этого, им просят назначить штраф 800 и 500 тыс. руб. за это преступление, в совокупности с прошлыми приговорами Левинскому просят назначить штраф 15 млн руб. Также, по мнению прокуратуры, с обоих нужно взыскать 353 млн в пользу бюджета региона.

Сами бывшие чиновники не признают свою вину, отмечая, что ранее осуждённый куратор от «РЖДстрой» Илья Козырев их оговорил. Гособвинение называет этот довод надуманным, добавляя, что имеется достаточно других доказательств.

По данным следствия, за время работы Левинский официально заработал 3 млн руб., тем временем на его счета и счета супруги поступило 7,9 и 12,5 млн руб. соответственно. Эти деньги он вносил наличными, их источник неизвестен. Кроме этого, отмечается, что для получения незаконного дополнительного дохода фиктивно была трудоустроена в «РЖДстрой» супруга Виталия Габова.

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