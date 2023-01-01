Максим Артамонов

В Перми загорелось кафе коми-пермяцкой кухни «Чӧскыт Керку»

На место происшествия приехали пожарные — пострадавших нет

Поделиться
кафе «Чӧскыт Керку»

Фото: vk.com/komyperm_kuhnya

Утром 18 мая в центре Перми загорелось кафе коми-пермяцкой кухни «Чӧскыт Керку», расположенное по ул. Пермской, 67. Об этом сообщили очевидцы.

По данным ГУ МЧС России по Пермскому краю, сообщение о пожаре поступило в 8:56. К месту происшествия выехал 21 пожарный и четыре спецмашины.

Прибывшие сотрудники МЧС установили, что горит подвал одноэтажного здания. Предварительно, площадь пожара составила 5 кв. м.

Погибших и пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.

Напомним, это уже не первый инцидент с кафе «Чӧскыт Керку» этой весной — 25 марта в служебные помещения точки общепита зашёл гражданин с ножом и похитил деньги. Злоумышленника зафиксировала камера видеонаблюдения.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.

Поделиться