Олег Антонов На кафе в центре Перми совершено нападение Лицо предполагаемого преступника зафиксировала камера наблюдения Поделиться Твитнуть

В субботу, 25 марта, на кафе «Чӧскыт Керку» (Пермь, ул. Пермская, 67) было совершено нападение. Об этом в соцсетях сообщила владелица заведения Наталья Хорошутина и выложила кадры с камер видеонаблюдения.

«Человек был с ножом. Просим внимательно посмотреть на фото, возможно, этот человек живёт рядом с вами. Будьте осторожны. За репост и помощь в опознании заранее спасибо», — сообщила Наталья.

В полиции, между тем, не считают, что имел место разбой. По их данным, вчера в вечернее время в одно из кафе Ленинского района Перми зашёл неизвестный и тайно похитил в подсобном помещении денежные средства, после чего скрылся.

«В настоящий момент сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности злоумышленника и его задержание. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 158 УК РФ (Кража)», — сообщили «Новому компаньону» в полицейском главке.

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