Максим Артамонов В Пермском муниципальном округе выделят ещё 80 участков для многодетных Чиновники ищут соответствующий земельный массив Поделиться Твитнуть

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На сегодняшнем заседании комитета гордумы по пространственному развитию и благоустройству начальник городского департамента градостроительства и архитектуры (ДГА) Мария Норова рассказала, почему многодетным семьям в Перми выделяется мало земельных участков. В этом году их было выделено только 36.

Вопрос по этой теме задал депутат Илья Власов, который сообщил, что к нему часто обращаются многодетные семьи. Он спросил, можно ли решить этот вопрос и есть ли у администрации планы формировать больше земельных участков или поменять правила предоставления земли для этой категории граждан.

«На сегодняшний день мы формируем те земельные участки, которые действительно можно предоставить многодетным семьям. Напомню, что, согласно законодательству, земельный участок должен быть обеспечен всей необходимой инфраструктурой, для того чтобы была возможность его предоставить. На сегодня у нас, к сожалению, нет такой возможности, потому что обеспечение инфраструктурой — достаточно дорогое удовольствие. Поэтому нами сейчас используется альтернативный способ обеспечения жилищных прав многодетных семей. Это выплаты из бюджета муниципального образования — порядка 250 тыс. руб. Это очень востребованное альтернативное мероприятие», — рассказала Норова.

По словам чиновницы, параллельно администрация работает по новым земельным участкам. В этом году предполагается сформировать ещё один земельный массив на территории Пермского МО — порядка 80 участков.

«В прошлом году мы распределяли земельные участки также на территории Пермского района в с. Гамово. Было выделено порядка 150 участков», — добавила Норова.

Она также отметила, что были попытки обратиться к краевым властям, чтобы увеличить выплаты по этому направлению, но пока этот вопрос не решён.

«Вместе с тем, бюджет Перми каждый год увеличивает объёмы выплат на те мероприятия, которые предусмотрены. Выплату можно потратить не только не приобретение земельного участка для жилищного строительства, но и направить на погашение ипотеки, на расширение квартиры. Поэтому нам кажется правильным поддерживать и развивать этот альтернативный метод», — рассказала начальник ДГА.

Напомним, в начале апреля в ходе распределения федеральных земель в перечень земельных участков для предоставления многодетным семьям внесены 8 участков, которые находятся на территории Перми, в м/р Бахаревка. Соответствующий приказ подписала министр по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края Лариса Ведерникова.

Ранее, в марте этого года, в городском департаменте земельных отношений сообщили, что многодетные семьи из Перми могут подать заявки на получение земельных участков в шести территориях Прикамья. Всего на выбор предоставлялось 38 участков площадью от 500 до 2,2 тыс. кв. м. В Добрянском ГО выделялось 12 участков, в Ильинском — 11, в Чердынском — 8, в Юсьвинском и Кочёвском округах — по три, в Кунгурском округе — один.

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