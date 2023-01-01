Многодетные семьи Перми могут получить земельные участки в шести территориях Прикамья Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Многодетные семьи из Перми могут подать заявки на получение земельных участков в шести территориях Прикамья. Всего на выбор предоставляется 38 участков площадью от 500 до 2,2 тыс. кв. м. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на городской департамент земельных отношений.

Так, в в Добрянском ГО выделяется 12 участков, в Ильинском — 11, в Чердынском — 8, в Юсьвинском и Кочевском округах — по три, в Кунгурском округе — один.

Земля предназначена для ИЖС, личного подсобного хозяйства, садоводства.

Письменное согласие на получение земельного участка нужно направить в департамент социальной политики администрации города Перми до 14 марта 2023 года.

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