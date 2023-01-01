У пермских многодетных семей появилась возможность получить земельные участки на Бахаревке Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В ходе распределения федеральных земель в перечень земельных участков для предоставления многодетным семьям внесены 8 участков, которые находятся на территории Перми, в микрорайоне Бахаревка. Соответствующий приказ подписала министр по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края Лариса Ведерникова.

Площадь данных участков, пригодных для ИЖС, варьируется от 1401 до 1498 кв. м.

Минимущества направило запросы о потребности в земельных участках в ОМС округов, граничащих с Пермским ГО. В ведомство обратились Пермь, ЗАТО Звёздный, Добрянский и Краснокамский городские округа, а также Пермский муниципальный округ, и участки были распределены среди заявителей. Как следует из приказа министерства, четыре участка площадью 5895 кв. м передали для распределения среди семей краевой столицы, а остальные — другим муниципалитетам.

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