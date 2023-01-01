Семья погибшего сотрудника Пермского порохового завода хочет отсудить 7,5 млн рублей Поделиться Твитнуть

Пермский пороховой завод

Архив ИД «Компаньон»

В Кировском районном суде Перми 24 мая начнётся рассмотрение иска членов семьи погибшего сотрудника Пермского порохового завода к предприятию. Они требуют выплатить им более 7,5 млн руб. в качестве компенсации морального вреда и помощи по потере кормильца, сообщили в пресс-службе суда.

Несчастный случай произошёл 22 октября 2022 года. На предприятии во время технического процесса в помещении по производству пластмассы произошло возгорание, погибли три человека.

Ранее Кировский суд взыскал с порохового завода более 4 млн рублей в пользу дочери погибшей сотрудницы. Женщина погибла в результате пожара на предприятии 1 мая 2022 года.

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