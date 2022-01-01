По факту гибели людей на Пермском пороховом заводе возбуждено уголовное дело Перед пожаром в цехе произошло отключение электроэнергии Поделиться Твитнуть

По факту гибели работников ФКП «Пермский пороховой завод» в СУ СКР по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 217 УК РФ «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека». Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье».

Напомним, 22 октября, по информации ЕДДС, в 21:13 на предприятии во время технического процесса в помещении по производству пластмассы произошло возгорание, погибли три человека. По данным тг-канала 112, площадь пожара составила 20 кв.м.

Перед пожаром в цехе произошло отключение электроэнергии.

Напомним, это не первое ЧП на заводе в этом году. Так, 1 мая около 20.00 на участке № 12 производства «Пластмассы» произошло возгорание продукции на площади более 500 кв. м. В результате пострадали три работницы (1963, 1977 и 1986 г.р.), одна из них погибла на месте, остальные скончались в больнице.

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