Максим Артамонов

В Перми на Пороховом заводе произошел взрыв

Погибли два человека

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пороховой
Сегодня вечером пермские паблики в социальных сетях сообщили о взрыве на Пороховом заводе — на производстве произошло возгорание площадью 20 кв.м.

По оперативной информации ЕДДС, в 21:13 на Порохом заводе во время технического процесса в помещении по производству пластмассы произошло возгорание,  а в 22:01 обнаружен погибший сотрудник. Позже стало известно о втором погибшем.

По предварительным данным, под завалами на заводе находятся четыре человека. На месте работает МЧС и скорая помощь.

Новость дополняется.

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