Максим Артамонов В Перми на Пороховом заводе произошел взрыв Погибли два человека Поделиться Твитнуть

Сегодня вечером пермские паблики в социальных сетях сообщили о взрыве на Пороховом заводе — на производстве произошло возгорание площадью 20 кв.м.





По оперативной информации ЕДДС, в 21:13 на Порохом заводе во время технического процесса в помещении по производству пластмассы произошло возгорание, а в 22:01 обнаружен погибший сотрудник. Позже стало известно о втором погибшем.





По предварительным данным, под завалами на заводе находятся четыре человека. На месте работает МЧС и скорая помощь.





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