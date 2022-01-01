Максим Артамонов
В Перми на Пороховом заводе произошел взрыв
Погибли два человека
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Сегодня вечером пермские паблики в социальных сетях сообщили о взрыве на Пороховом заводе — на производстве произошло возгорание площадью 20 кв.м.
По оперативной информации ЕДДС, в 21:13 на Порохом заводе во время технического процесса в помещении по производству пластмассы произошло возгорание, а в 22:01 обнаружен погибший сотрудник. Позже стало известно о втором погибшем.
По предварительным данным, под завалами на заводе находятся четыре человека. На месте работает МЧС и скорая помощь.
Новость дополняется.
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