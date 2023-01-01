Дочь погибшей сотрудницы отсудила у Пермского порохового завода более 4 млн рублей Поделиться Твитнуть

Талгат Таиров

В Кировском районном суде Перми вынесен приговор по иску дочери погибшей сотрудницы порохового завода к руководству предприятия. Женщина требовала от завода выплатить ей 10 млн руб.

В суде представитель предприятия не признал требования, заявив, что дочери погибшей выплачены все положенные суммы, в том числе, матпомощь в размере 4 млн руб. и расходы на погребение.

Суд удовлетворил требования истицы частично. Предприятие обязали выплатить 2 млн руб. компенсации морального вреда и единовременное пособие в 2,4 млн руб. согласно условиям колдоговора. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Напомним, ЧП на Пермском пороховом заводе произошло 1 мая 2022 года около 20.00. На участке № 12 производства «Пластмассы» произошло возгорание продукции на площади более 500 кв. м. В результате пострадали три работницы (1963, 1977 и 1986 г.р.), одна из них погибла на месте, остальные скончались в больнице.

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