Алёна Бронникова В мэрии Перми назвали причину расторжения договора с инвестором на строительство спорткомплекса в Мотовилихе В данный момент чиновники ищут нового подрядчика Поделиться Твитнуть

Архив ИД "Компаньон"

Власти Перми расторгли договор с компанией ООО «Спортивная инфраструктура» на строительство теннисного корта в микрорайоне Садовый на ул. Звонарёва, 1а. Об этом депутатам гордумы на заседании комитета по экономразвитию 16 мая рассказала начальник департамента экономики и промышленной политики Ольга Чеснокова.

«К сожалению, данное соглашение расторгнуто по соглашению сторон, так как предприятие, которое было партнёром, в этой части финансово несостоятельное. Кроме того, проект не может быть реализован в связи со смертью его инициатора. Партнёр вывез сети с площадки. На сегодняшний день на это потрачено два миллиона рублей», — объяснила она.

По словам чиновницы, претензий у сторон во время расторжения договора не возникло. Земельный участок готов к новому соглашению. В настоящее время ведётся поиск нового партнёра. Для более эффективного поиска администрация выложила информацию на инвестпортале и направила её в краевое министерство экономического развития.

Строительство спортивного комплекса на Звонарёва, 1а было предложено в ноябре 2019 года после закрытия популярного у местных жителей теннисного корта по ул. Художника Зеленина, 1а. Через год мэрия Перми заключила соглашение о муниципально-частном партнёрстве с компанией «Спортивная инфраструктура» по строительству теннисного центра с тремя кортами. Это соглашение было первым подобного рода. По его условиям, часть времени в готовом центре будет безвозмездно предоставлена городу для оказания бесплатных занятий и соревнований.

Разрешение на строительство было получено в сентябре 2021 года. Общая площадь объекта по проекту составляет 2,7 тыс. кв. м. Спорткомплекс должен быть предназначен для тренировок по большому теннису и лёгкой атлетике.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.