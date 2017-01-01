Пермские власти предложили перенести теннисный корт с Ивы на Садовый

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Комитет по физической культуре и спорту администрации Перми обратился с заявлением в городскую комиссию по землепользованию и застройке относительно организации теннисного корта в микрорайоне Садовый по адресу ул. Звонарёва, 1а.

Намерение связано с закрытием корта в микрорайоне Ива по адресу ул. Художника Зеленина, 1а. Корт появился там в 2017 году, но, по мнению мэрии, является незаконным, так как разрешение частному лицу выдавалось на объект некапитального строительства, а горадминистрация считает, что по факту это капитальное строение.



Фактически корт прекратил работу в июне этого года, но так как спортсооружение пользовалось популярностью — там занималось примерно 300 человек, — комитет решил найти альтернативную площадку с целью, «чтобы всё было организовано по закону».



По мнению чиновников, участок на Звонарёва является подходящим, так как расположен недалеко от «запрещённого» места. Договоренность по этому варианту размещения теннисного корта была достигнута в ходе встречи главы Перми Дмитрия Самойлова с владельцами корта в июне.

На заседании комиссии отметили, что на предлагаемый участок распространяется вид использования под амбулаторно-поликлинические учреждения. Сейчас власти будут работать над тем, чтобы перевести его в вид, который разрешает строить спортсооружения. Большинством голосов заявление спорткомитета было одобрено.