В Перми неадекватный мужчина захватил недавно открытый магазин жёсткого дискуантера «Находка» Полиция задержала мужчину и передала его медикам Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В понедельник, 15 мая, около 22.00 в отдел полиции Мотовилихинского района Перми поступило сообщение о ЧП в одном из магазинов.

Как рассказали в пресс-службе регионального управления МВД, посетитель торговой точки вёл себя неадекватно: кричал, скидывал товар со стеллажей, порезал себя канцелярским ножом.

Прибывшие на место сотрудники полиции задержали мужчину и затем передали его медицинским работникам.

По данному факту проводится проверка.

Ранее в соцсетях появилась информация, что в Верхней Курье, в районе остановки «Дом отдыха» на 5-й Линии замечен неадекватный мужчина в крови, который царапал шею осколком бутылки, просил вызвать скорую, а потом направился к недавно открытому магазину «Находка» и устроил там дебош. Предположительно, мужчина находился в состоянии наркотического опьянения.

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