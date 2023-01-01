Алёна Бронникова Депутат Госдумы от Пермского края поработала психологом в Мариуполе Поездка прошла в рамках гуманитарной миссии Поделиться Твитнуть

Ирина Ивенских

Константин Долгановский

Депутат Госдумы от Пермского края Ирина Ивенских совместно с кризисными психологами из Пермского края побывали с гуманитарной миссией в Мариуполе. Информация об этом появилась на официальных страницах нескольких муниципалитетов региона на сайте «ВКонтакте».

Представители Прикамья в течение недели помогали работникам образования и обычным жителям снять стресс и преодолеть страхи и тревоги с помощью музыкальной и арт-терапии, методической секции и секции по воспитанию.

Ирина Ивенских с декабря 2011 года была избрана депутатом Законодательного собрания Пермского края второго созыва от «Единой России». С 2015 года работала в краевом правительстве в должности вице-премьера и курировала социальные вопросы. В октябре 2018 года она вновь стала депутатом от «Единой России», а на выборах в 2021 году была избрана депутатом Госдумы от Пермского края по одномандатному округу № 61.

После объявления о частичной мобилизации в стране Ивенских написала письмо спикеру нижней палаты российского парламента Вячеславу Володину с просьбой отправить её на Донбасс. Она сообщила, что хочет участвовать «в восстановлении мирной жизни территории Донбасса».

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